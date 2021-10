GORE-TEX med ny produktteknologi: Stretch

Gore der revolutionerede regntøjs industrien med vandtæt og åndbart GORE-TEX-stof for 40 år siden, har netop fremvist et nyt produkt; GORE-TEX Stretch.

Den nye produkt teknologi er en kombination af et slidstærkt hardshell stof med åndbart stretch materiale.

Ifølge Gore er det et teknologisk gennembrud.

En ny type materiale der naturligvis er vandtæt, som reducerer soldatens overskudsvarme og giver samtidig maksimal bevægelsesfrihed.

Desuden skulle den nye Stretch teknologi larme mindre når man bevæger sig.

Strækbarheden er på op til 20% og gør det muligt at producere mere skræddersyet pasform på beklædningsgenstande end hidtil.

Ifølge GORE giver den strammere tilpasning mulighed for at reducere luftgab mellem kroppen og den ydre skal. Og det giver øget åndbarhed med op til 25% i forhold til nuværende GORE-TEX regntøj.

GORE-TEX Stretch er udvilket med fokus på soldater og er en del af deres PRO serie.

Med tiden kommer Stretch sikkert på hylderne i outdoor butikker… til dem der har råd til Pro membraner.