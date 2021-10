Rusland lukker sit NATO-kontor og smider NATO ud af Moskva

Rusland lukker sit Nato-kontor i Bruxelles fra 1. november. Derudover bliver arbejdet ved Natos forbindelseskontor i Moskva suspenderet, og ansatte vil få frataget deres akkreditering.

Det siger landets udenrigsminister, Sergej Lavrov, mandag ifølge nyhedsbureauerne Reuters og Tass.

– Som et resultat af Natos bevidste handlinger har vi praktisk talt ingen muligheder for elementært diplomatisk arbejde.

– Og som reaktion på Natos handlinger suspenderer vi arbejdet på vores permanente Nato-mission, siger han ifølge det russiske nyhedsbureau Tass.

Han tilføjer, at beslutningen formentlig gælder fra 1. november. Men det kan tage flere dage at få det på plads.

Beslutningen er truffet, efter at Nato tidligere på måneden valgte at udvise otte medlemmer af den russiske delegation i forsvarsalliancen.

Ifølge Nato var de otte personer efterretningsofficerer. Derfor fik de at vide, at de skulle forlade Bruxelles.

Samtidig meddelte Nato, at antallet af ansatte ved den russiske Nato-delegation skulle halveres fra 20 til 10 på grund af mistanke om spionage.

Lavrov siger ifølge Reuters, at Nato fremover kan kontakte Rusland via landets ambassade i Bruxelles, hvis man finder det nødvendigt.

– Hvis Nato har nogle hastesager, så kan vores ambassadør i Belgien kontaktes, siger han.

Ifølge Lavrov er Nato hverken interesseret i dialog eller samarbejde. Derfor er der ingen grund til at lade, som om der kan ske forandringer, siger Lavrov til Tass.

Natos kontor i Moskva blev oprettet i 2001. Det skete med henblik på at forbedre forståelsen mellem Nato og Rusland.

Rusland har længe haft et Nato-kontor, selv om landet ikke er medlem af forsvarsalliancen.

Formålet har været at sikre bedre samarbejde på forsvarsmæssige spørgsmål. Tidligere har samarbejdet også betydet, at parterne inviterede hinanden til at have observatører med på militærøvelser.

Samarbejdet har imidlertid praktisk talt været suspenderet siden 2014, hvor Rusland annekterede Krim-halvøen, som siden 1954 ellers har hørt under Ukraine.

/ritzau/