Medie: Flertal aftaler milliardindkøb til overvågning i Arktis

Regeringen har sammen med et flertal i Folketinget aftalt at bruge over en milliard kroner på at øge Forsvarets evner til at overvåge aktiviteter i Arktis og Nordatlanten, erfarer TV2.

Aftalen er ikke bekræftet, men ifølge TV2 indeholder den blandt andet 750 millioner kroner til at købe langtrækkende droner. Det står ifølge TV2 ikke i aftalen, hvilke droner der skal købes.

Derudover skal der bruges 390 millioner kroner på luftvarslingsradar på Færøerne. I alt løber aftalen ifølge TV2 op på 1,5 milliarder kroner. Efter engangsomkostningerne betyder aftalen årlige udgifter for 300 millioner kroner.

Arktis blev tidligere i år udpeget af forsvarsminister Trine Bramsen (S) som et særlig fokusområde på forsvarsområdet.

– Vi ser en stadig større aktivitet i området. Det skyldes klimaforandringer, der giver nye passagemuligheder. Men det skyldes også, at stormagter har udvalgt området til at lægge arm i.

– Derfor går det ganske enkelt ikke, at der er store områder, hvor vi ikke ved, hvad der foregår, skrev hun i et indlæg til Altinget 1. februar.

Her argumenterede forsvarsministeren for, at der var behov for at øge overvågningen af flytrafikken omkring Færøerne.

– Her er der forlydender om, at fly krydsede ind over færøsk territorium, skrev hun i Altinget.

– Problemet er blot, at vi uden overvågning ikke ved, om det er rigtigt. Det samme gælder omkring Grønland, hvor der fra tid til anden registreres anormale aktiviteter.

