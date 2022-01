Mali: Danmark skal trække soldater hjem omgående

Malis regering har bedt Danmark om at trække de danske soldater, der bidrager til franskledet mission i landet, hjem. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det er under en uge siden at jægersoldater, et hold kirurger og andet personale fra Forsvaret er ankom til det vestafrikanske og ustabile land Mali.

Meldingen fra Malis regering lyder at Danmark ikke konsulteret tilstrækkeligt med regeringen omkring udsendelsen af de danske soldater.