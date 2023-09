Lufthansa og Rheinmetall skal hjælpe med at bygge og vedligeholde F-35 i Tyskland

Rheinmetall og Lufthansa skal arbejde sammen om bygge og vedligeholde de tyske F-35 Lightning II kampfly.

Rheinmetall er lige nu i gang med at opføre en fabrik i Weeze nær Düsseldorf, der angiveligt skal benyttes til at producere midtersektioner til F-35. Rheinmetall forventer at skabe 350 nye arbejdspladser på den lokation.

Europas største flyselskab Lufthansa, har endnu ikke afsløret, hvilken rolle de vil spille i samarbejdet.

Ingen af de to virksomheder har direkte kommenteret dette samarbejde endnu. En officiel meddelelse forventes at komme om to uger, den 19. september 2023.

Tyskland har bestilt 35 styk F-35 Lightning II, med en forventet levering i 2026

Kilde: Business Insider