‘Uniform på jobbet-dag’ indføres i Danmark

I fremtiden vil reservister og frivillige i Forsvaret, Hjemmeværnet og beredskabet have tilladelse til at bære uniform på deres arbejdsplads eller studiested en dag om året. Formålet er at skabe opmærksomhed om deres store indsats for det danske forsvar og beredskab.

Dette års Uniform på jobbet-dag er blevet fastlagt til onsdag den 27. september 2023 og vil fremover blive afholdt på den sidste onsdag i september.

I samarbejde med InterForce er der blevet arbejdet på at indføre en Uniform på jobbet-dag i Danmark, ligesom vores nabolande Sverige og Norge har det.

”I en tid med krig i Europa, cybertrusler, pandemier og ekstremt vejr er der mere end nogensinde brug for de frivillige og reservisterne i det danske forsvar og beredskab. Med Uniform på jobbet-dag markerer vi deres betydning for det danske samfund og hylder deres mod og indsats. Det skylder vi dem,” lyder det fra fungerende forsvarsminister, Troels Lund Poulsen, i en pressemeddelelse udsendt af Forsvarsministeriet.

Yderligere information vil blive tilgængelig på en ny hjemmeside om Uniform på jobbet-dagen, som vil blive lanceret efter sommerferien.