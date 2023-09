Leveringen af danske F-35 kampfly bliver forsinket

De danske F-35 kampfly, som skulle leveres i første halvår af 2024, bliver forsinket.

Det skyldes udfordringer hos producenten Lockheed Martin med blandt andet udvikling og test af den software, som de nyeste versioner af F-35 kampflyet leveres med.

De næste danske F-35 kampfly forventes p.t. tidligst leveret i andet halvår af 2024 i stedet for første halvår af 2024.

Forsvarets vurdering er, at man fortsat vil kunne håndtere træning af ukrainske piloter og donation af fly til Ukraine, afvisningsberedskabet påvirkes ikke og forsinkelsen vil heller ikke påvirke vores forpligtelser over for NATO i en konfliktsituation.

”Jeg har i dag orienteret forligskredsen om, at leveringen af de næste, danske F-35 kampfly bliver forsinket. Det ærgrer mig selvfølgelig meget, fordi Forsvaret har brug for de her avancerede fly til at løse opgaver nationalt og internationalt. Jeg har bedt om en redegørelse for, hvad forsinkelserne betyder, og hvordan vi håndterer dette. Jeg vil nu blandt andet gå i dialog med min amerikanske kollega Lloyd Austin for at se på mulige løsninger,” udtaler forsvarsminister, Troels Lund Poulsen i en pressemeddelse udsende af Forsvarsministeriet.