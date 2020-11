Konservative indkalder Bramsen i samråd i minksag

De Konservative indkalder forsvarsminister Trine Bramsen (S) i samråd i minksagen.

Det oplyser politisk ordfører Marcus Knuth (K).

– Hæren og politiet blev sat ind for at følge regeringens ulovlige ordre. Det er grotesk, siger Knuth.

Han henviser til, at eksempelvis soldater fra Forsvaret blev sat ind i forhold til, at minkavlere skulle slå alle deres mink ned som følge af corona-mutation i mink.

Partiet kritiserer også, at hæren stadig kom på besøg hos minkavlere flere dage efter, at det stod klart, at der manglede lovhjemmel til at aflive alle mink.

/ritzau/