Medie: USA har spioneret målrettet mod danske ministerier

Den amerikanske efterretningstjeneste NSA udnyttede et tophemmeligt dansk-amerikansk spionsamarbejde til at spionere mod centrale ministerier og private virksomheder i Danmark.

Sådan lyder konklusionerne i et antal strengt fortrolige rapporter, som en intern whistleblower i Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) lavede omkring 2015.

Det skriver DR Nyheder, der har talt med flere af hinanden uafhængige kilder med indsigt i rapporterne.

– NSA har brugt kabelsamarbejdet til målrettet spionage mod Danmarks nærmeste allierede og tidligere også mod danske interesser og mål, siger en kilde, der udtaler sig på betingelse af anonymitet.

– NSA bruger samarbejdet med FE til at spionere mod danske mål. Det opdager en medarbejder, der går til cheferne med den viden, siger en anden kilde.

De kilder, DR Nyheder har talt med, nævner Finansministeriet og Udenrigsministeriet samt forsvarsvirksomheden Terma i Aarhus som nogle af målene for amerikanernes spionage gennem det dansk-amerikanske spionsamarbejde.

Ifølge DR Nyheders oplysninger er amerikanernes formodede spionage foregået gennem et spionprogram, som NSA har stillet til rådighed for FE.

Programmet gør det muligt at søge i de data, som efterretningstjenesterne trækker ud af internetkabler.

De oplysninger, efterretningstjenesterne kan søge frem gennem spionprogrammet, er ikke noget, vi andre kan søge frem på internettet. Det kan for eksempel være indholdet af en mailkorrespondance, hvad folk skriver i chatsamtaler eller oplysninger om, hvem der ringer til hvem.

DR Nyheder har bedt om interview med forsvarsminister Trine Bramsen (S), Terma, Udenrigsministeriet, tidligere FE-chef Thomas Ahrenkiel, den hjemsendte indhentningschef, konstitueret FE-chef Svend Larsen og NSA.

Ingen af dem ønsker at stille op til interview om sagen.

Finansministeriet har ikke besvaret DR Nyheders henvendelse.

Den hjemsendte FE-chef Lars Findsen, der stod i spidsen for efterretningstjenesten fra 2015 til august i år, udtaler i en skriftlig kommentar til DR Nyheder, at han med ro imødeser “enhver undersøgelse, der kan sikre, at vi kommer hele vejen rundt” om sagen.

Tilsynet med Efterretningstjenesterne har ingen kommentarer.

