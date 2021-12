Kommission frikender Forsvarets Efterretningstjeneste

Der er ikke grundlag for at drage nogen til ansvar eller at rejse kritik af Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) i sag om videregivelse af oplysninger om danske borgere.

Det vurderer FE-kommissionen, der mandag har afleveret sin konklusion.

Kommissionen konkluderer, at der hverken er grundlag for at kritisere tjenesten eller de ansatte, der blev hjemsendt i forbindelse med sagen.

Det særlige organ, Tilsynet med Efterretningstjenester (TET), der fører tilsyn med efterretningstjenesterne, kom sidste år med en sønderlemmende kritik af Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).

FE har ifølge TET givet tilsynet “urigtige oplysninger” og skjult sandheden om sit virke i årene 2014 til 2020.

Det er fremgår ikke af konklusionen, præcis hvad sagen handler om. Ifølge flere medier, herunder DR, har en del af sagen handlet om, at FE har tilladt USA’s sikkerhedstjeneste, NSA, at indhente oplysninger fra danske internetkabler.

Kommissionen har i sin undersøgelse fundet frem til, “at der ikke er grundlag for at antage, at FE generelt har indhentet og

videregivet oplysninger om danske statsborgere i strid med loven”.

Sagen kom frem i offentligheden sidste år og involverer blandt andre tidligere FE-chef Thomas Ahrenkiel og FE-chef Lars Findsen.

De to blev hjemsendt sammen med flere andre medarbejdere sidste år. De kan nu vende tilbage i tjeneste.

Thomas Ahrenkiel var på vej til et job som ambassadør i Berlin. Og selv om han nu kunne varetage et job som ambassadør – og har fået tilbudt det – så er det ikke aktuelt for ham, da han har fået et andet job. Det fortæller han DR Nyheder.

– Jeg er naturligvis tilfreds med konklusionen, og at kommissionen ikke finder anledning til at udtrykke nogen kritik oven på de meget alvorlige anklager, der blev rejst for snart halvandet år siden.

Også forsvarsminister Trine Bramsen er tilfreds med, at der ikke er fundet anledning til kritik.

– Når det uafhængige tilsyn rejser en så alvorlig kritik af FE, så skal det undersøges – i denne sag såvel som i tidligere tilsvarende sager.

– Kommissionen har nu fundet, at der ikke er grundlag for at rejse kritik af hverken af FE eller af nogen medarbejdere. Den konklusion er jeg selvsagt meget tilfreds med, siger hun i en pressemeddelelse fra Forsvarsministeriet. Hun har ikke yderligere kommentarer til sagen.

Samme tilfredshed er der ikke at finde hos oppositionen i Venstre.

Christoffer Aagaard Melson, fungerende forsvarsordfører for Venstre, mener, at forsvarsministeren var alt for hurtigt ude med navne, og at sagen skulle have været kørt internt i første omgang.

Det har skadet Forsvarets Efterretningstjeneste og ikke mindst skadet de personer, der har været indblandet i sagen, lyder det. Han mener, at sagen skulle have været taget internt.

– Det bekræfter jo, at det var meget, meget uklogt at man dengang valgte at smide en håndgranat ind i vores efterretningstjeneste

– Inden man selv havde haft mulighed for at undersøge, hvad der var op og ned i forhold til den kritik, der kom, siger han.

/ritzau/