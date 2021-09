Kofod: Vi har evakueret 20 fra Afghanistan ad landevej

20 personer fra Udenrigsministeriets lister er de seneste to dage blevet evakueret fra Afghanistan ad landvejen.

Det oplyser udenrigsminister Jeppe Kofod (S).

Kofod oplyser på det sociale medie Twitter, at det af hensyn til operationen er begrænset, hvor meget der kan oplyses om sagen.

– De indkvarteres et sikkert sted og transporteres videre til Danmark. Arbejdet fortsætter, skriver ministeren på Twitter.

Jeppe Kofod skriver ikke, hvad han konkret mener med “ad landvejen”. Men ministeriet bekræfter, at evakueringen er sket langs jorden og altså ikke med fly, som de tidligere evakueringer er foregået med.

Indtil videre har Udenrigsministeriet primært evakueret folk i fly fra den afghanske hovedstad, Kabul, til Danmark med mellemlandinger i den pakistanske hovedstad, Islamabad, samt i Dubai.

Evakueringerne er sket, efter at den militante islamistiske bevægelse Taliban i midten af august overtog kontrollen i landet.

Den 15. august trængte bevægelsen ind i præsidentpaladset, og den daværende afghanske præsident, Ashraf Ghani, oplyste, at han havde forladt landet for at “undgå blodsudgydelser”.

Siden da fik en række lande travlt med at evakuere borgere fra Kabul.

Den danske evakueringsoperation i Afghanistan har i alt bragt 988 personer til Danmark.

Af dem var 107 danskere eller personer med permanent opholdstilladelse i Danmark. Resten var blandt andre lokalt ansatte og tolke, som har arbejdet for det danske forsvar samt menneskerettighedsforkæmpere og deres familier.

