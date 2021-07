Knap 700 ISS-ansatte overgår til Forsvaret

75 privatansatte fra ISS-koncernen overgår i løbet af foråret næste år til at være ansat under Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES).

Det sker, når Forsvarets milliardstore servicekontrakt med ISS ophæves i 2022. Ophævelsen sker to år før tid.

Det skriver Fagbladet 3F.

Desuden er der lagt op til, at Forsvaret skal rekruttere 275 nye medarbejdere, der også skal arbejde i FES.

Det drejer sig om medarbejdere, der skal lave mad, gøre rent og vedligeholde bygninger og teknik på Forsvarets mange tjenestesteder.

Hele overgangen sker, fordi ISS og Forsvarsministeriet i slutningen af juni blev enige om at skrotte servicekontrakten mellem ISS og FES, der ellers skulle køre helt til 2024.

Bruddet skete efter månedsvis af kritik og skriverier om dårlig rengøring, mangelfuld service og forplejning og meget pressede arbejdsvilkår for de ISS-ansatte.

Den nye aftale betyder, at kantine- og rengøringsområdet tages hjem 1. april 2022, hvorefter opgaverne varetages af FES i to år og sendes i udbud igen i 2024.

De medarbejdere hos ISS, der i dag arbejder på Forsvarets kontrakt, får et tilbud om at blive virksomhedsoverdraget, det vil sige overgå til FES. Og dem er der altså 675 af.

Hos nogle af dem er der en vis uro at spore, lyder det fra Conni Mikkelsen. Hun er tillidsrepræsentant for de kantine-ansatte på Flyvestation Karup.

– Nogle gør sig mange tanker omkring fremtiden. Der er lidt rod og forvirring nu, siger Conni Mikkelsen.

– Nogle har jo været her helt tilbage fra før, at ISS overtog opgaverne. De tror måske, at tingene bliver som før. Det tror jeg nu ikke. Men vi har en del ubesvarede spørgsmål, siger Conni Mikkelsen.

Hos FES siger chef for Servicedivisionen, oberst Thomas Øgendahl Knudsen, at FES er meget bevidste om, at de medarbejdere, der skal virksomhedsoverdrages, har mange spørgsmål til overgangen.

– Nogle kan besvares nu – andre skal vi længere i forløbet, før der er en afklaring på. Indledningsvis er medarbejderne ISS’, og derfor har de den indledende kommunikation med dem, siger Thomas Øgendahl Knudsen.

Fagbladet 3F har dog forelagt FES nogle spørgsmål omkring løn- og arbejdsforhold.

Og noget af det, FES kan svare på nu, er blandt andet, at der ikke sker nogen lønændring som direkte konsekvens af virksomhedsoverdragelsen.

Medarbejderne overdrages med deres nuværende overenskomst, og den fastholdes frem til udløbet i 2023. Herefter vil der ske en overgang til relevante statslige overenskomster. Hvilke kan FES ikke oplyse om endnu.

Noget, der ændrer sig, er aftalerne om firmabil. Det eksisterer i dag for nogle af de ISS-ansatte på forsvarskontrakten.

Men i Forsvaret har man ikke firmabil, oplyser FES. Man får i stedet stillet en bil til rådighed, hvis der er behov for kørsel internt på garnisonen, eller hvis man skal til andre tjenestesteder.

– Noget af de, kollegerne spørger til, er også, om der tilføres flere penge og ressourcer, siger Conni Mikkelsen.

Hertil lyder der et ja fra FES – der bliver tilført midler til driften.

– Hos kollegerne fylder det også meget, hvornår der så kommer til at ske en ny udlicitering, siger tillidsrepræsentant Conni Mikkelsen.

Hertil lyder det fra FES, at det er politisk besluttet, at kantine og rengøring efter en midlertidig hjemtagning og konsolidering i Forsvaret skal udliciteres igen i 2024. Men den konkrete tidsplan for dette er endnu ikke besluttet.

De kommende udbud ventes dog at blive mere konkrete og målrettede end det nuværende ISS-udbud. Det sker, så Forsvaret bedre kan styre og kontrollere kvalitets- og serviceniveauet, oplyser FES til Fagbladet 3F.

Men dét, de ansatte hos ISS lige nu ser ind i, er et slags overgangsforløb, som ISS og Ejendomsstyrelsen tilrettelægger sammen.