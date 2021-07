Frembrusende Taliban erobrer 28 afghanske distrikter på en uge

Den militante islamistiske gruppe Taliban har overtaget kontrollen i mindst 28 distrikter i 8 afghanske provinser over den seneste uge.

Alene i den nordøstlige provins Badakhshan har oprørerne taget kontrol over 11 distrikter i løbet af weekenden. Det oplyser lokale myndigheder. Flere hundreder familier er blevet fordrevet som følge af kampene i provinsen.

Udviklingen vidner om, at Taliban intensiverer sin offensiv for at vinde frem i landet, i takt med at vestlige tropper trækker sig ud.

Mange af distrikterne er faldet i Talibans hænder uden kamp. Afghanistans sikkerhedsstyrker er flygtet uden at gøre modstand.

Lokale politikere siger, at sikkerhedsstyrkerne har mistet deres moral, fordi de mangler luftstøtte. De mangler også forsyninger, som ikke når frem til udsatte områder i tide.

Internationale styrker i Afghanistan begyndte at trække sig ud af landet i begyndelsen af maj. Siden har Taliban erobret kontrol over mere end 100 ud af landets godt 400 distrikter.

Fredag forlod alle internationale styrker Bagram i Afghanistan. Det er hjemsted for den største militære luftbase i landet.

USA planlægger at have trukket alle sine tropper ud af landet inden udgangen af august.

Nylige offensiver fra Taliban har været målrettet mod den nordlige del af landet. Ifølge tænketanken Afghanistan Analysts Network er formålet tilsyneladende at forhindre, at der bliver dannet en nordlig opposition.

Samtidig oplever Taliban også fremskridt i den sydlige provins Kandahar og den sydøstlige provins Ghazni, rapporterer myndigheder.

Afghanske sikkerhedsstyrker står formentligt over for alvorlige problemer, fordi de mangler luftstøtte, når USA trækker sig ud af landet.

Den afghanske luftstyrke er blevet bygget op over årene. Men den er ikke i nærheden af at have samme kapacitet som den amerikanske.

