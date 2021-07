Forsvarsminister: Norden deler bekymringer for Rusland

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) siger efter et møde med det nordiske forsvarssamarbejde Nordefco, at de nordiske forsvarsministre deler Danmarks bekymringer om det, hun betegner som aggressiv adfærd fra Rusland.

– Blandt de nordiske forsvarsministre er der en fælles bekymring og opmærksomhed rettet mod Rusland og den meget aggressive opførsel, vi ser, siger hun.

Trine Bramsen har siden tirsdag morgen været i den finske hovedstad, Helsinki, hvor der har været møder med andre forsvarsministre på dagsordenen.

Ud over de nordiske lande er også repræsentanter fra Storbritannien, Holland og en række baltiske lande til stede.

Især Ruslands seneste adfærd har været på dagsordenen.

Trine Bramsen siger, at det har givet anledning til at skrue op for samarbejdet mellem de nordiske lande.

– Vi har en fælles forståelse efter det her møde i forhold til at dele oplysninger meget tæt og ikke mindst at følge situationen i Rusland og den aggressive opførsel.

SPØRGSMÅL: Der var vel også en fælles forståelse for det før. Hvad er nyt fra mødet i Helsinki?

– Man bliver nødt til at sige, at vi lige nu intensiverer vores samarbejde og har en stærkere fælles front rettet mod Rusland.

– Netop det med udvekslingen af meget præcise oplysninger er helt afgørende for at kunne danne det her billede af Ruslands opførsel og dermed sikre, at vi beskytter vores befolkninger bedst muligt, siger Trine Bramsen.

Rusland har to gange inden for det seneste år krænket dansk luftrum.

Den 11. juni krænkede det russiske luftvåben dansk luftrum ved at lade to kampfly flyve nær Christiansø ved Bornholm gentagne gange.

I august 2020 fløj et russisk kampfly efter et amerikansk B52-bombefly over Østersøen og ind over Bornholm. De amerikanske fly var i gang med en prøveflyvning i forbindelse med en Nato-øvelse.

/ritzau/