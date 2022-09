Host nation support – Stor udbygning af Esbjerg Havn

Krigen i Ukraine stiller nye krav til Danmark som værtsnationsland. Danmark skal være i stand til at modtage markant flere NATO-styrker og materiel på kortere tid.

Danmark er et knudepunkt i forhold til oversøiske NATO-landes deployering i østersøregionen

I dag underskriver forsvarsminister Morten Bødskov en koordinationsaftale med en række partnere om at udbygge Esbjerg Havn, så havnen kan rumme det behov, vores allierede har, når de bruger havnen som transithavn, skriver Forsvarsministeriet i en pressemeddelelse.

For at leve op til kravene som NATO-havn skal der blandt andet laves en dybere sejlrende, jernbanen skal forlænges og store arealer skal befæstes.

Klokken 13 vil der være et pressemøde, med deltagelse af forsvarsministeren, miljøminister, Lea Wermelin, formand for Esbjerg Havn, Søren Gade, generalmajor, James Smith, US Army, borgmester i Esbjerg Kommune, Jesper Frost Rasmussen og generalmajor, Michael Hyldgaard.