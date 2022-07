Forsinkelse i leveringen af artillerisystemer… igen

Forsvarsministeriet har i dag orienteret Finansudvalget om, at anskaffelsen af danmarks nye artillerisystemer forventes yderligere forsinket godt to år.

Det betyder at danmarks nye artillerisystemer først forventes fuldt afsluttet med udgangen af 2023.

Da Danmark i 2017 valgte det franske artillerisystem Caesar fra franske Nexter Systems, var planen ellers at de 15 nye artillerisystemer skulle være klar på dansk jord i senest ved udgangen af 2019.

Men i oktober 2020, kom første melding om forsinkelser. Anskaffelsen blev dermed forsinket med cirka to år til første halvår 2021. Begrundelsen var et behov for at justere designet og integrere en ny gearkasse. Desuden var der tekniske problemer med systemernes kanonrør samt forsinkelser af visse dele.

Nu er der så officielt landet en melding om yderligere forsinkelser.

Den yderligere forsinkelse skyldes dels COVID-19 relaterede forhold i form af længere produktionstid hos leverandøren og dennes underleverandører grundet perioder med nedlukning, dels længere leveringstider på komponenter.

Dertil kommer, at den afsluttende test i marts 2022 for artillerisystemerne viste en række tekniske fejl, hvorfor den aftalte leverance af artillerisystemerne ikke er mulig på nuværende tidspunkt.

Leverandøren (NEXTER) vil fremlægge en genopretningsplan, der kan rette op på fejlene inden udgangen af oktober 2022, skriver Forsvarsministeriet i et orienteringsbrev til finansudvalget i dag.

Endeligt er et artillerisystem ved et uheld blevet beskadiget hos leverandøren, der opbygger et nyt som erstatning. De første 14 af de 15 artillerisystemer forventes leveret i 2022.

Det 15. artillerisystem forventes leveret i 2023. Den samlede udgift til materielanskaffelsen forventes at blive ca. 7,7 mio. kr. (2017-pl) lavere end det oprindelige aktstykke og forventes afviklet efter justeret tidsplan.