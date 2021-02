Græsk kystvagt bad danske Frontex-soldater om at ændre migrantrapport

Den 27. juli 2020 overværede en dansk helikopterbesætning udsendt til Frontex, Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, at den græske kystvagt sejlede hurtigt forbi en gummibåd fyldt med migranter og skabte bølger, som båden gik på. Forsvaret beskrev manøvren som »aggressiv«. Ifølge danskerne skete det i græsk farvand, men grækerne overdrog alligevel til sidst de anslået 25 migranter til Tyrkiets kystvagt, skriver Jyllands-Posten.

Få timer senere bad en græsk officer den danske chef om at ændre sin rapport, så det ville se ud, som om migranterne aldrig havde været i græsk farvand. Det afviste officeren, der i stedet indrapporterede hele sagen til Frontex.

Grækenland er flere gange blevet beskyldt for at udføre såkaldte “push backs”, hvor migranter skubbes tilbage, hvor de kom fra, uden at opnå deres rettigheder som retten til at søge asyl. I marts 2020 afviste en dansk patruljebåd at følge en græsk ordre om at sætte en bjærget gruppe migranter tilbage i havet.

Martin Lemberg-Pedersen, associeret professor ved Københavns Universitet, kalder helikoptersagen »meget alvorlig«.

»Det ligner, at Grækenland helt bevidst prøver at undgå sine forpligtelser ifølge de internationale konventioner,« siger han til Jyllands-Posten.

Therese Rytter fra Dignity, Dansk Institut mod Tortur, roser de danske soldater og kritiserer grækerne:

»Danmark bør kræve et stærkt og uafhængigt tilsyn af grænseoperationerne.«

Den europæiske juridiske organisation Front-Lex mener, at sagen bør få Danmark til at standse samarbejdet med grækerne, hvis Frontex ikke suspenderer missionen.

Den græske regering har ikke besvaret spørgsmål. I en mail til Jyllands-Posten skriver udlændingeminister Mattias Tesfaye, at hændelsen indgår i en intern Frontex-undersøgelse. Tesfaye støtter kontrollen med EU’s ydre grænse, men understreger også:

»Jeg tager beskyldningerne mod Frontex meget alvorligt. Danmark støtter derfor også de igangværende undersøgelser. Beskyttelsen af EU’s ydre grænser skal ske i fuld respekt for menneskerettighederne.«

Enhedslisten kalder sagen »stærkt problematisk«.