Frømandskorpsets chef takker af

Kommandørkaptajn Jens Bach, med kaldenavnet Pusling, stopper til februar som chef for Frømandskorpset. Han har været chef for korpset i fem år.

Til dagbladet Nordvestnyt og sn.dk siger han, at han er glad for at han kan forlade Frømandskorpset som pure renset for de anklager om embedsmisbrug, som har hængt over ham i flere år, men som Forsvarets Auditører ad to omgange ikke har fundet anledning til at rejse sigtelse for.

Pusling gennemgik Frømandskorpsets elevskole i 1997 og var derefter operativ frømand i fire år. Siden vendte han tilbage til korpset som næstkommanderende i perioden 2003-2006 og var chef for korpsets indsættelsesafdeling 2012-2014.

Han fortsætter i en stilling i Søværnet.

Pusling bliver 1.februar afløst af kommandørkaptajn Flemming Haar, der kommer fra operationsstaben i Forsvarskommandoen.

Afløsningen er en naturlig del af den rotationsproces, der finder sted på chefniveauet i Forsvaret.