Frømandskorpsets chef bliver ikke sigtet for embedsmisbrug

En mistanke om vennetjenester og embedsmisbrug i Forsvarets frømandskorps er blevet afsluttet, uden at det fører til en sigtelse og dermed strafferetlige konsekvenser.

Det fremgår af en pressemeddelelse på Forsvarets hjemmeside.

Siden november 2019 har Frømandskorpsets chef, Jens Bach, været hovedperson i en undersøgelse om muligt embedsmisbrug i flere forhold, herunder et stripperarrangement hos korpset imod reglerne. Det skete på baggrund af oplysninger fra netmediet olfi.dk.

Punktum er nu sat i auditør Claus Lyngholm Risbjergs undersøgelse, og der er ikke fundet grundlag for at foretage sigtelse i sagen. Chef-Frømandskorps skal dermed ikke for retten.

Trods det manglende retlige efterspil var beslutningen om at undersøge mistanken helt rigtig, mener chefen for Specialoperationskommandoen, generalmajor Peter Boysen.

– Jeg tager til efterretning, at auditørerne ikke har fundet anledning til at rejse sigtelse i sagen. Når det er sagt, så var det stadig den rigtige beslutning at få sagen undersøgt, for der var tale om meget alvorlige påstande, som Forsvaret ikke kunne sidde overhørig.

– Derfor var det afgørende at få afklaret, om der var hold i mistanken om embedsmisbrug. Foregår der noget, der ikke skal, så skal det naturligvis undersøges, og de nødvendige foranstaltninger skal træffes, siger han i pressemeddelelsen.

Sagen bliver nu sendt videre til Forsvarsministeriets Personalestyrelse. Her skal det vurderes, om forløbet skal have disciplinære konsekvenser for Jens Bach.

Chefen for Frømandskorpset har været under mistanke for at have ydet vennetjenester, ligesom der har været sået tvivl om nogle gaver i forbindelse med arrangementer i korpsets regi.

