Forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen sygemeldt på ubestemt tid

Forsvarsminister og Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen går på sygeorlov i en ubestemt periode.

Sygemeldingen skyldes et ildebefindende, der sendte ham på hospitalet i sidste uge.

Selvom han oprindeligt havde planer om at vende tilbage til arbejdet med det samme, har han erkendt, at han endnu ikke er klar.

Ellemann har været meget travlt beskæftiget som partiformand og minister over en længere periode, og på råd fra sin læge bliver han nødt til at trække stikket i en periode og tage orlov.

Økonomiminister Troels Lund Poulsen (V) vil træde ind som fungerende forsvarsminister, mens Jakob Ellemann-Jensen er sygemeldt. Han kender forsvarsområdet fra sin tid som forsvarsordfører, og han vil fortsætte arbejdet med at forberede et nyt forsvarsforlig, så regeringen kan præsentere et udspil til forhandlinger i foråret, ifølge Ellemann.