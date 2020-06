Forsvarets arealer skal have mere vild natur og færre marker

Der skal være færre pløjemarker og mere vild natur på Forsvarets arealer.

Det siger forsvarsminister Trine Bramsen (S).

– Forsvarets kernekompetence er ikke klima- og miljøpolitik. Og det skal det heller ikke være.

– Men hvis vi kan passe på miljøet og klimaet, samtidig med at vi passer på danskerne, så giver det på alle måder god mening, siger hun til Forsvarets hjemmeside.

Forsvaret forvalter 33.000 hektar jord og er landets næststørste jordbesidder kun overgået af Miljøministeriet.

En del af arealerne er forpagtet ud til landbrugsdrift. Det skal reduceres, “hvor det er muligt”, skriver Forsvarsministeriet.

Hvor mange hektar, der skal omdannes til skov, er uklart.

Ministeren siger til Jyllands-Posten, at det skal ske gradvist og i respekt for de eksisterende forpagtningsaftaler med landmænd.

Ud over mere skov er det planen at gøre kaserneområder grønnere. Der skal eksempelvis plantes blomster, buske og træer, der gavner bier og insekter.

Der skal også opsættes flere fuglekasser.

Planen er en del af et grønt udspil, der kommer senere på året, fremgår det af nyheden på Forsvarets hjemmeside.

Forsvarsministeren besøger fredag Jægerspris Øvelsesterræn sammen med Danmarks Naturfredningsforenings præsident, Maria Reumert Gjerding.

– I Forsvaret kan vi selv pege på en række områder, hvor vi kan være grønnere. Men vi har også brug for at spille bold med eksperter på området, siger Trine Bramsen, der lægger op til et samarbejde med foreningen på området.

Forsvaret har i forvejen nogle af de bedst bevarede naturområder i Danmark.

Det drejer sig om øvelses- og skydeområder, der har vist sig effektive til at skabe levesteder for en række dyr og planter.

Cirka halvdelen af arealerne er således udpeget som såkaldte Natura 2000-områder, hvor plante- og dyreliv nyder en særlig beskyttelse.

