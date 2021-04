Forsvarets ældste skal fastholdes med ny seniorpolitik

En ny seniorpolitik i Forsvaret skal sikre, at denne gruppe ansatte bliver længere i jobbet og kan tilrettelægge karrierens efterår på passende vis.

Den nye politik er kommet på plads i en aftale mellem forsvarsminister Trine Bramsen (S) og en række faglige organisationer på Forsvarets område.

– Jeg synes, vi for længe har betragtet alder som noget, der svækker ens kompetencer. Jeg vil gerne have, vi får det vendt om og ser alder som noget, der er en stor gevinst i opgaveløsningen, siger Trine Bramsen.

De konkrete tiltag i seniorpolitikken lyder blandt andet på pligt til at tilbyde en seniorsamtale, når en ansat fylder 55 år, udviklingsplaner og fokus på at undgå arbejdsskader- og ulykker.

Niels Tønning, formand for Hovedorganisationen af Officerer i Danmark, som er med i aftalen, er glad for seniorpolitikken.

Men han har i arbejdet med planen “hejst et advarende flag” om, at man ikke blot skal lade det blive ved de gode hensigter.

– Der kommer en stor opgave med at få det her implementeret. Det vigtigste i politikken er sådan set signalet om, at det er noget, Forsvaret vil, og at der nu skal tages hånd om det.

Det handler også om den sikkerhedssituation, Forsvaret ser ind i, siger Trine Bramsen.

– I den komplekse sikkerhedssituation, vi står i, hvor truslerne krydser hinanden, og der er behov for at løse opgaver på alle mulige og umulige måder, må man ikke undervurdere, hvad et langt arbejdsliv og dermed erfaringen betyder.

Spørgsmål: Individuelle samtaler, udviklingsplaner og et øget fokus på trivsel kan lyde lidt abstrakt. Forsvaret vil nok selv sige, de også har fokus på eksempelvis trivsel i dag. Er der ikke risiko for, at det her bliver mere ord end handling?

– Mit klare ønske og målsætning med den her politik er netop, at det ikke bare skal være glittede papirer, der skal ind at stå på hylden.

– Derfor har den her rettighedstilgang med ret til som 55-årig at få en samtale om, hvordan senkarrieren skal tilrettelægges – om det kræver en anden uddannelse, at arbejde andre steder i organisation eller i en helt anden branche – været vigtig, slutter ministeren.

