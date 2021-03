Forsvaret og Frontex mørklægger video af græsk migranthåndtering

En videooptagelse af en episode med den græske kystvagt, der har tiltrukket sig international kritik, må ifølge Forsvarskommandoen ikke se dagens lys. Det skriver Jyllands-Posten.

Videoen er optaget af en dansk helikopter, der i sommer var udsendt til EU’s grænseagentur, Frontex’, mission i Grækenland. Besætningen så på, mens grækerne i græsk farvand udførte en ifølge Forsvaret selv »aggressiv manøvre« ved en gummibåd med 25 migranter om bord, som de derefter overdrog til den tyrkiske kystvagt.

Episoden ligner en såkaldt pushback, hvor migranter i strid med internationale konventioner bliver skubbet tilbage, hvor de kommer fra. Dermed nægtes de menneskerettigheden til at søge asyl.

Grækenland og Frontex kritiseres internationalt for at bruge den slags metoder på EU’s ydre grænse, og flere sager efterforskes. Danmark bidrager til Frontex i Grækenland med bl.a. overvågningsfly og skibe.

Forsvaret har mørklagt videoen, fordi offentliggørelse »kan skade Danmarks samarbejde med Frontex og andre nationer«.

Men det er en forkert fortolkning af offentlighedsloven, vurderer ekspert i offentlighed Oluf Jørgensen. Samarbejdspartnere kan ifølge ham i et vist omfang forvente dansk hemmeligholdelse, men ikke når det handler om »brud på internationale konventioner og krænkelser af menneskerettigheder«.

Frontex har bedt Forsvaret om ikke at udlevere videoen. Formanden for tænketanken European Stability Initiative, Gerald Knaus, kalder Frontex’ lukkethed »systematisk«.

»Alle ved, at der sker pushbacks, men officielt må det ikke ske. Derfor forsøger Frontex at begrænse åbenheden mest muligt om den slags hændelser,« siger han.

Forsvaret og Forsvarsministeriet har desuden mørklagt en juridisk vurdering af sagen, som Folketinget heller ikke blev informeret om, da udlændingeminister Mattias Tesfaye i februar orienterede om sagen.

»Det er stærkt ubehageligt og problematisk, at det er i pressen, vi skal læse om, hvad der sker på fronten, i stedet for at regeringen giver os det fulde billede,« siger udenrigsordfører Søren Søndergaard (EL).

Det har ikke været muligt at få Udlændingeministeriets kommentar.