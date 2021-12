Folketingets partier enige om Afghanistan-undersøgelse

Et bredt flertal af Folketingets partier er enige om at sætte gang i en uvildig historisk udredning af Danmarks indsats i Afghanistan de sidste 20 år.

Det skriver Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

– Danmarks 20-årige militære og civile indsats i Afghanistan er uden modstykke i vores lands historie, siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S).

– Vi skylder de tusindvis af udsendte danskere, der har ydet en ekstraordinær indsats i Afghanistan, vores dybeste tak og respekt. Vi skylder dem at lære af deres vigtige arbejde.

Partierne vil bede Dansk Institut for Internationale Studier (Diis) om at stå for at lave udredningen.

Den to årtier lange indsats i Afghanistan sluttede kaotisk, da Taliban i takt med tilbagetrækningen vandt mere og mere terræn.

I august i år lykkedes det så Taliban at tilbageerobre magten i landet efter 20 års krig og massiv civil og militær indsats i landet.

Et målene af målene med udredningen er at lære af indsatsen i Afghanistan og at søge svar på det helt grundlæggende spørgsmål om, hvordan Taliban kunne genvinde magten i Afghanistan.

Den danske indsats har tidligere været forsøgt undersøgt.

I 2015 nedlagde statsminister Lars Løkke Rasmussens daværende Venstre-regering Irak- og Afghanistan-kommissionen, som var blevet igangsat under tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt (S).

Kommissionen fik ikke lov til at gøre sit arbejde færdig, og Venstreregeringen nedsatte i stedet den såkaldte krigsudredning, som dog ikke så på udviklingen i selve krigen eller beslutningen om at deltage i den.

– Der har været andre evalueringer. Men det her er en historisk udredning, hvor vi sætter Diis i spidsen for at undersøge de her to årtiers massive indsats, siger Jeppe Kofod.

– Det her skal klæde os på til fremtidige militære indsatser ude i verden til gavn for Danmarks tryghed og sikkerhed.

Udredningen skal så vidt muligt være afsluttet inden udgangen af 2023.

I øjeblikket er der desuden en evaluering og en kortlægning af sommerens evakueringsindsats i Afghanistan i gang. Forventningen er, at den bliver afsluttet inden længe.

/ritzau/