FAKTA: Droner og satellitter skal styrke Arktis-forsvar

For at styrke det danske forsvar i Arktis og Nordatlanten har et flertal i Folketinget afsat 1,5 milliarder kroner i en såkaldt kapacitetspakke.

Bag aftalen står regeringen og forsvarsforligskredsen bestående af Venstre, Dansk Folkeparti, De Radikale, De Konservative og Liberal Alliance.

Her er en oversigt over de vigtigste punkter i pakken:

* For at indsatsen sker på en måde, der begrænser klimabelastningen, bliver der øget brug af droner og satellitter. Der er afsat 750 millioner kroner til luftbåren overvågning med langtrækkende droner.

* Færøerne får en luftvarslingsradar, som der er afsat 390 millioner kroner til.

* En ny forsvarsuddannelse i Grønland opbygges i samarbejde med Grønlands Landsstyre. Det skal styrke grønlandske borgeres mulighed for at deltage i forsvaret af Grønland. Til det er der afsat 50 millioner kroner.

* Der er afsat 82 millioner til satellitovervågning, 20 millioner til kystradarer og 60 millioner til mindre droner.

* Det er partiernes ønske, at de nye investeringer så vidt muligt understøtter den danske, færøske og grønlandske industri og forsvarsindustri – og skaber lokale arbejdspladser, anvender lokal arbejdskraft og skaber vækst i Grønland og på Færøerne.

* Aftalen skal også give civil nytte. Forsvarets evne til at støtte civilsamfundet i form af for eksempel redningsoperationer, beredskabsopgaver og miljøovervågning skal styrkes.

Kilde: Forsvarsministeriet.

/ritzau/