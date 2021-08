Eksforsvarschefer vil holde Danmark åbent for afghanske tolke

Danmark har en moralsk forpligtelse til at skabe sikkerhed for de tolke og civilt ansatte, som har hjulpet danske soldater i Afghanistan.

Det siger fire generaler og tidligere forsvarschefer til Politiken.

Meldingen kommer på et tidspunkt, hvor tolkeaftalen fra 2013 diskuteres.

I sidste uge lød det fra regeringens støttepartier SF og Enhedslisten til TV 2, at partierne mener, at afghanere, der har arbejdet for de danske styrker, skal evakueres til Danmark.

Det skal ske, i takt med at Taliban er ved at overtage kontrollen med landet. Det kan være farligt for dem, der har arbejdet for de danske soldater.

Knud Bartels, forsvarschef fra 2009 til 2011 og tidligere chef for Natos militære komité, siger, at Danmark bør være åbent land for dem, der har hjulpet.

– Så må vi forholde os til, hvordan vi vil håndtere dem på længere sigt. Alt det må man kigge på.

– Men man starter ikke ved at opstille barrierer og sige, at så må man ansøge, og så må man udfylde formularer. Der må jeg indrømme, at der siger jeg fra, siger han til Politiken.

Avisen har desuden talt med generalerne Bjørn Bisserup, Peter Bartram og Jesper Helsø.

De bakker alle op om, at deltagerne i krigen i Afghanistan står ved deres moralske ansvar for deres samarbejdspartneres skæbner.

Tolkeaftalen blev indgået med det formål at støtte tolke, der har bistået de danske styrker i Afghanistan.

Aftalen går ud på, at afghanske tolke, der bliver vurderet som værende i fare i hjemlandet, vil kunne opnå asyl i Danmark. Tolke uden for fare vil blive hjulpet lokalt i Afghanistan.