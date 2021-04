Efter 24 års forberedelse får Flyvevåbnet første F-35-kampfly

Forsvaret rammer en milepæl onsdag, når Flyvevåbnet får overleveret sit første F-35-kampfly ved en ceremoni på flyvestationen NAS Fort Worth i den amerikanske delstat Texas.

– Det er højtideligholdelsen af overleveringen. Der er nok også lidt fanfare og lidt Hollywood-stemning.

– Man kan kalde det her kulminationen på en rigtig lang proces og rigtig meget arbejde i alle afkroge af Forsvaret, siger generalmajor og chef for Flyvevåbnet Anders Rex.

Processen med at få det nye kampfly kan dateres helt tilbage til 1997, hvor Danmark gik med i industrisamarbejdet omkring udviklingen af F-35-kampflyet.

Når flyet onsdag er overleveret til de danske repræsentanter er næste skridt at få flyet i luften med en dansk pilot i cockpittet. Det forventes at ske i maj.

To danske piloter har allerede fløjet i en F-35. Men på daværende tidspunkt var flyet ikke danskejet.

Danmark har i alt indkøbt 27 F-35-kampfly, der løbende vil blive overleveret frem til 2026.

Indkøbet af flytypen, der på sigt skal erstatte de nuværende F-16-fly, er det største militære indkøb i dansk forsvarshistorie.

Ifølge Anders Rex er det svært at sammenligne F-16 med F-35.

– Piloterne, jeg har talt med, som har fløjet begge, siger, det er svært at forklare, hvad forskellen er. Men de siger, at noget af det første man skal, det er at glemme alt, man ved.

– Flyet er selvfølgelig meget mere avanceret. Når man ser på det, kan man forstå, at der er gjort en hel masse ting for at gøre det sværere at se på radar og sværere at se med varmesøgende sensorer. Der hænger ikke noget udenpå, for alt der hænger udenpå, er med til at gøre, at det er lettere at se på en radar, siger Anders Rex.

Selv om det første fly onsdag overdrages til danske hænder, er det først i efteråret 2023, at en F-35 vil stå på dansk jord.

De første syv fly vil nemlig blive i USA på Luke Air Force Base i Arizona, hvor danske piloter skal oplæres. Det sker i samarbejde med amerikanere og hollændere, og sammen vil de hjælpe hinanden med blandt andet træning og udvikling.

Onsdag vil en række højtrangerende personer fra det amerikanske militær være til stede, og så vil der også være danske firmaer repræsenteret ved ceremonien.

For eksempel har den danske virksomhed Terma produceret komponenter til kampflyet siden 2004. Selve flyet er produceret af amerikanske Lockheed Martin.

Rollout ceremonien vil blive streamet live kl 16:00, og kan ses på Lockheed Martins YouTube kanal eller Flyvevåbnets Facebook side.

/ritzau/