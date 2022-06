Danskerne stemmer ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet

I dag har danskerne stemt ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet.

Resultatet betyder, at forsvarsforbeholdet nu forsvinder, og at Danmark kommer fuldt og helt med i EU-samarbejdet om sikkerhed og forsvar. Det vil bl.a. betyde, at danske soldater kan sendes med på militære EU-operationer, hvis et flertal i Folketinget stemmer for. Og at Danmark fremover bliver omfattet af alle EU-regler og beslutninger på området.

Det er første gang, at Danmark ophæver et af landets fire EU-forbehold.

Tidligere formand for Dansk Folkeparti, Pia Kjærsgaard, mener, at krigen i Ukraine blev afgørende for, at Danmarks forsvarsforbehold nu bliver afskaffet.

– Der er ingen tvivl om, at krigen i Ukraine har præget det hele. Det var også derfor, at folkeafstemningen blev udskrevet. Mette Frederiksen benyttede sig af krigen, det er jeg ikke i tvivl om, siger Pia Kjærsgaard til DR Nyheder.

EU har som mål i 2025 at udbygge kampgrupperne til en udrykningskapacitet på op til 5.000 mand.

EU’s største aktive militære mission i Bosnien-Hercegovina er p.t. på ca. 1.100 mand.