Danske F-35 kampfly lander på Flyvestation Skrydstrup i morgen

Fire styks af Danmarks nye F-35-kampfly ankommer i morgen eftermiddag til Flyvestation Skrydstrup.

En stor milestone i anskaffelsen af Danmarks nye kampfly. Flyene blev bestilt hos den amerikanske producent Lockheed Martin tilbage i 2016 til en pris på omkring 16 milliarder kroner. Det er blevet betegnet som det hidtil største enkeltstående danske våbenindkøb.

Den nye fly skal “bo” på det nyopførte F-35-Campus på Flyvestation Skrydstrup. Et byggeri til en pris der lyder i omegnen af 1,3 milliarder kroner.

Forsvaret har tidligere oplyst, at Danmark vil modtage de nye fly over flere omgange frem til 2027, hvor de sidste F-16-fly ventes pensioneret. I sidste uge oplyste Troels Lund Poulsen dog, at en del af de danske F-35-kampfly bliver forsinket.

Forsinkelser der skyldes softwareudvikling og test.