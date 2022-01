Danmark trækker soldater hjem fra Mali

Efter konsultation med Folketinget har regeringen besluttet at trække danske soldater ud af Mali, siger udenrigsminister Jeppe Kofod til TV2.

Det sker efter at Malis regering for tre dages siden bad Danmark om at trækker soldaterne hjem. Ifølge regeringen i Mali har Danmark sendt soldater til det vestafrikanske land uden forudgående aftale.

Forsvaret vil nu begynde planlægningen, så hjemtagning af mandskab og materiel kan ske hurtigst muligt. På nuværende tidspunkt kan der selvsagt ikke gives en konkret tidsplan, men det forventes at ville tage flere uger, før alt mandskab og materiel er tilbage i Danmark.

Det seneste hold soldater har blot været i Mali siden 17. januar. Her blev 105 danske militærpersoner udsendt i 12 måneder. Med på holdet var både specialoperationsstyrker, kirurger og stabsofficerer.

Bidraget er en del af Task Force Takuba, der hører under den franske Operation Barkhane. I alt ni allierede lande deltager i Task Force Takuba.