Danmark sender soldater ud på nye internationale missioner

Danmark deltager med en fregat, der sammen med resten af bidraget skal øge NATO’s afskrækkelse i det Nordatlantiske område. Det danske bidrag vil bestå af en fregat af Iver Huitfeldt-klassen og op til 135 soldater, skriver Forsvarsministeriet i en pressemeddelelse.

Foruden USA har Canada, Frankrig, Spanien og Holland tilkendegivet, at de vil deltage med flådeenheder i hangarskibsgruppen.

Fregatter fra Forsvaret har tidligere deltaget i både amerikanske og franske hangarskibsgrupper, som bl.a. var indsat i koalitionens indsats mod ISIL i Irak og Syrien, senest i 2019.

– Danmark sender nu flere soldater ud på internationale missioner. VI har i forvejen rigtig mange soldater uden for landets grænser, vi er meget stærkt til stede i de baltiske lande med nu over 1000 soldater. Men vi er også til stede i andre dele af verden, udtaler forsvarsminister Morten Bødskov (S) til TV2 Nyhederne.

Fire F-16 kampfly fra august

Derudover udsendes fra august et kampflybidrag til NATO’s varetagelse af suverænitetshævdelsen over islandsk luftrum i rammen af Iceland Peacetime Preparedness Needs, IPPN.

Der indsættes fire F-16 kampfly og omkring 65 soldater i cirka fire uger.

Endvidere forlænger Denmark sin tilstedeværelse i den europæisk-ledede overvågningsmission i Hormuzstrædet (EMASoH) frem til udgangen af året.

Det danske stabsbidrag vil i andet halvår af 2022 indgå i den italienske ledelse af missionen – formentligt fra et italiensk flådefartøj i området.

Kilde: FMN