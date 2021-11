Britisk F-35B styrtede i Middelhavet – pilot reddet

Et F-35B kampfly fra Storbritanniens største hangarskib styrtede onsdag ned i Middelhavet under en rutineoperation.

Piloten skød sig ud og blev reddet op på hangarskibet “HMS Queen Elizabeth” i god behold, skriver nyhedsbureauet Reuters. Der var ingen andre fartøjer involveret i episoden, som skete sent på formiddagen.

– Piloten udløste katapultsædet under en rutineoperation over internationalt farvand omkring klokken 10.00 GMT (klokken 11.00 dansk tid).

Det er uklart, hvad der forårsagede ulykken.

– Her til morgen skød en britisk F35 pilot fra “HMS Queen Elizabeth” sig ud under en rutineflyvnings-operation i Middelhavet, siger en talsmand for det britiske forsvarsministerium.

– Piloten er sikkert tilbage på skibet og en undersøgelse er indledt, siger han videre.

“HMS Queen Elizabeth” er det største og kraftigste fartøj, som nogensinde er bygget til den britiske flåde.

/ritzau/Reuters