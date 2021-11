Bramsen: Hviderusland er mislykkedes med at destabilisere EU

Det er ikke lykkedes Hviderusland at destabilisere EU ved at lægge pres på de ydre grænser. Tværtimod står EU stærkere nu.

Sådan lyder vurderingen fra forsvarsminister Trine Bramsen (S) tirsdag efter et møde med de øvrige forsvarsministre i EU.

– Som tingene står nu, er Belarus (Hviderusland, red.) fuldstændig mislykkedes med at destabilisere EU. Der er sket det præcis modsatte.

– Og det er, at vi står stærkere sammen, end jeg har oplevet før, siger hun.

Over de seneste mange uger har Polen og de baltiske lande oplevet et øget pres fra migranter ved deres grænser mod Hviderusland.

Fra EU-side lyder anklagen, at Hviderusland har fragtet migranterne mod EU’s ydre grænser for at skabe uro i EU og destabilisere unionen.

Migrantspørgsmålet har ofte givet anledning til store diskussioner i EU-regi.

Men selv om situationen med Hviderusland har givet udfordringer, er det altså ikke sket i sådan et omfang, som Hviderusland nok havde håbet på, mener Bramsen.

EU har bestået en “meget, meget stor prøve”, siger hun.

– Det har ikke splittet EU-alliancen. Der er ingen tvivl om, at det er det, som det i høj grad handler om fra Belarus og Ruslands side. At skabe politisk opgør og oprør. Og det er jo ikke sket.

– Tværtimod står vi helt samlet og viser, at vi er endnu stærkere. Det er det allervigtigste våben, vi kan bruge over for de lande, der gerne vil ind og destabilisere vores demokrati og EU.

– Det er at bruge demokratiet igen og vise, at vi rent faktisk står sammen, siger forsvarsministeren.

EU’s udenrigsministre mødtes mandag, hvor de godkendte flere nye sanktioner mod Hviderusland.

Forsvarsminister Trine Bramsen mener, at både møderne blandt henholdsvis udenrigsministrene og forsvarsministrene viser, at EU står stærkt sammen.

Hvideruslands præsident, Aleksandr Lukasjenko, meddelte mandag, at landet vil arbejde på at sende migranter hjem, hvis de alligevel ikke vil til EU via Hviderusland.

Det ændrede imidlertid ikke på, at der blev indført nye EU-sanktioner.

/ritzau/