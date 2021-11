Søren Gade bliver ny kommitteret for Hjemmeværnet

Den tidligere forsvarsminister Søren Gade (V) er udpeget som ny kommitteret for Hjemmeværnet. Dermed bliver han den civile chef for Hjemmeværnet.

Det oplyser Forsvarsministeriet mandag i en pressemeddelelse.

– Gennem mit virke som frivillig i Hjemmeværnet gennem 40 år ved jeg, hvor vigtig en opgave de mange frivillige løser.

– Jeg glæder mig til at være med til fortsat at gøre det meningsfuldt for de mange frivillige at stille op til gavn for os alle, skriver Søren Gade i pressemeddelelsen.

Den kommitterede for Hjemmeværnet udgør den civile halvdel af ledelsen. Den militære del udgøres af chef for Hjemmeværnet generalmajor Jens Henning Garly.

Søren Gade tiltræder 1. marts næste år, hvor han afløser Dansk Folkepartis Søren Espersen. Han havde første arbejdsdag 1. november i 2017.

– Sådan skal det være! Stort tillykke til Søren. Hjemmeværnet er i de bedste hænder, skriver Søren Espersen, der ikke har lagt skjul på sin store glæde ved posten, på Twitter.

I den forbindelse svarede Forsvarsministeriet Avisen.dk, at jobbet som kommitteret for Hjemmeværnet medfører en grundløn på 368.000 kroner om året.

Dertil kommer et åremålstillæg på 69.920 og et pensionsbidrag på 17,1 procent af lønnen.

Dermed ses posten som at være en af de mest økonomisk lukrative politisk udpegede poster, man kan få.

Den kommitterede for Hjemmeværnet leder arbejdet med at rekruttere frivillige til Hjemmeværnet, ligesom den kommitterede er ansvarlig for Hjemmeværnets informationsvirksomhed.

Derudover er det den kommitteredes opgave at arbejde for et godt forhold mellem befolkningen og Hjemmeværnet.

Søren Gade er i dag valgt som medlem af EU-Parlamentet, hvor han blev valgt med over 200.000 personlige stemmer.

Han var fra 2004 til 2010 Forsvarsminister under skriftende Ventre-ledede regeringer. Han valgte at trække sig fra både posten og politik kort efter Jægerbogssagen.

Her havde en ansat i Forsvarsministeriet selv fabrikeret en arabisk oversættelse af dele af en kontroversiel bog for at sandsynliggøre, at bogens passager blev brugt at Danmarks fjender.

Inden det stod klart svarede Søren Gade i et interview på, hvem der ville bære ansvaret, hvis oversættelsen ikke var ægte, hvortil han svarede:

– Far her. Jeg er jo direktøren for det hele.

Efter at have forladt politik blev Søren Gade direktør i Landbrug & Fødevarer inden han gik ind i politik igen.

Han var på tale som en mulig formand af partiet, da det i efteråret 2019 var martret af intern splid efter, at Lars Løkke Rasmussen de facto var blevet fjernet fra posten.

/ritzau/