Bramsen vil ikke bekræfte pakistansk hjælp i Afghanistan

Den danske regering vil hverken be- eller afkræfte, om Pakistan hjælper Danmark med at evakuere 431 afghanske statsborgere, der har arbejdet for Danmark under krigen i Afghanistan.

Her er situationen i øjeblikket kaotisk, efter at den militante bevægelse Taliban har overtaget styringen.

Efter et møde mandag i Det Udenrigspolitiske Nævn udtaler forsvarsminister Trine Bramsen (S):

– Jeg kommer ikke til at kommentere på tal eller samarbejder. Det her er rigtig vigtigt. Det er gået uhyre stærkt. Det, der har vores fulde fokus lige nu, det er at få så mange som muligt sikkert ud.

– Jeg kommer ikke til at gå ind i detaljer. Det handler om, at det er en yderst kompliceret opgave, og der skal være ro omkring den operation, der pågår, og at vi skal sørge for alle sikkerhed i denne sammenhæng.

Den pakistanske udenrigsminister, Shah Mahmood Qureshi, var ellers ganske klar i mælet tidligere mandag.

På Twitter skrev han ifølge TV 2, at han mandag har talt med Danmarks udenrigsminister, Jeppe Kofod (S), og sagt, at Pakistan faciliterer evakueringen af 431 afghanske statsborgere, der har arbejdet for Danmark.

Det er uklart, hvordan Pakistan skal bistå Danmark med at evakuere de afghanske statsborgere.

Mandag eftermiddag siger Pakistans ambassadør i Danmark, Ahmad Farooq, til BT, at landet har givet landingstilladelser til flere fly, som Danmark har chartret.

Han kan dog ikke fortælle specifikt om, hvor mange personer, aktionen omfatter.

– Vi mangler de endelige tal, men redningsoperationen er stadig undervejs. Alle er endnu ikke kommet fra Kabul til Islamabad, siger han til BT.

Det pakistanske udenrigsministerium skriver på sin hjemmeside, at landets udenrigsminister modtog et telefonopkald fra Jeppe Kofod mandag.

Mandag morgen sagde Jeppe Kofod, at man “langtfra” er færdig med at evakuere danske udsendte medarbejdere og lokalt ansatte fra Afghanistan, men at man kæmpede for at få det til at ske, og at man ikke opgiver nogen.

Søndag oplyste Bramsen, at en gruppe danskere og nordmænd søndag aften “under meget vanskelige omstændigheder” er blevet evakueret ud af Afghanistan.

Antallet af evakuerede personer oplyses ikke.

Jeppe Kofod har oplyst til DR, at det drejer sig om flere hundrede personer, der skal evakueres, men at han ikke kan sætte et konkret tal på.

