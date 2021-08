Mand fra Forsvaret fængslet fire uger for at tage håndgranat

En ung mand ansat i Forsvaret afviste mandag i Retten i Holstebro, at han ved at have været i besiddelse af en håndgranat, skulle have overtrådt straffeloven.

Derfor valgte han også at kære dommerens kendelse om varetægtsfængsling. Det oplyser Christina Barnow, der er anklager ved Forsvarsministeriets Auditørkorps.

Auditørkorpset fører blandt andet straffesager om militærpersonales overtrædelse af loven, når det er foregået i tjenesten.

Dommeren bestemte, at den 20-årige mand foreløbig skal sidde varetægtsfængslet i fire uger og var dermed på linje med auditørkorpset.

Manden er sigtet for at have taget håndgranaten med fra en skydeøvelse den 26. maj i Borris Skydeterræn. Det er ifølge auditørerne en overtrædelse af straffelovens våbenparagraf.

Den siger, at en overtrædelse af våbenloven minimum skal udløse to års fængsel, når det sker under særdeles skærpende omstændigheder. Det kan for eksempel være ved besiddelse af eksplosiver.

Grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre af hensyn til den videre efterforskning af sagen. Og Christina Barnow må derfor ikke oplyse om detaljer fra den lukkede del af retsmødet.

Dog kan hun oplyse, at den 20-årige erkender at have overtrådt våbenloven, men altså ikke under særdeles skærpende omstændigheder.

Forskellen på de to positioner vil i forbindelse med en strafudmåling være markant. En simpel overtrædelse af våbenloven vil formentlig udløse en dom på nogle få måneder fængsel.

Men dømmes man efter straffelovens bestemmelse er minimumsstraffen altså to år. Og ikke nok med det:

Straffen for de grove overtrædelser skal i udgangspunktet være ubetinget fængsel. Det fremgår af bemærkningerne til loven, hvor våbenlovgivningen er blevet strammet

