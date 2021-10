Bramsen: Der har været spekulationer om danskledet mission

Medlemslandene i Nato er enige om at fortsætte støtten til den fælles mission, som Danmark aktuelt leder i Irak, og den skal forblive i samme skala som hidtil trods tidligere meldinger om en massiv forøgelse.

Der har ifølge forsvarsminister Trine Bramsen (S) været “spekulationer” om missionens fortsættelse. Men det er der ikke længere. Hun ønsker ikke at uddybe, hvem der luftede disse spekulationer.

– Der er fortsat opbakning til Natos mission i Irak, siger ministeren efter at have drøftet Irak med sine kolleger på et forsvarsministermøde i Bruxelles torsdag. Mødet fortsætter fredag.

Missionen i Irak er ikke formelt på forsvarsministrenes dagsorden denne gang. Men den blev ifølge Trine Bramsen alligevel drøftet, blandt andet i forlængelse af en større evaluering af den afsluttede mission i Afghanistan.

– Det er ikke nogen hemmelighed, at USA ikke ønsker det samme engagement i Mellemøsten som tidligere. Men der blev givet håndslag på det, og der var på mødet bred opbakning – også fra amerikansk side – til engagementet i Irak, siger Bramsen.

I en pressemeddelelse fra det amerikanske forsvarsministerium takker forsvarsminister Lloyd Austin Danmark for “det lange og væsentlige engagement i disse og andre globale sikkerhedsoperationer”.

Austin og Bramsen havde et bilateralt møde torsdag formiddag.

Der er cirka 600 soldater i Irak-missionen NMI, som Danmark overtog ledelsen af fra Canada i slutningen af 2020. Omkring 150 danske soldater er udsendt til den konkrete mission.

Italien skal efter planen overtage ledelsen i maj 2022. Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg talte tidligere på året om, at NMI skulle øges til 4000 soldater. Det sker ifølge Bramsen ikke – i hvert fald ikke på Danmarks vagt.

– Den måde, som vi leder indsatsen på nu fra dansk side, det skal fortsætte. Også i samme størrelsesorden, siger Trine Bramsen.

Iraks folkevalgte er aktuelt i færd med en regeringsdannelse efter et parlamentsvalg 10. oktober.

Nato og Danmark er i landet på en invitation fra Irak. Derfor er det op til den kommende irakiske regering, om NMI skal fortsætte.

I øjeblikket afventer man i Nato en melding fra den kommende regering om missionen. Men missionen kører, som den har gjort den seneste tid.

Nato-samarbejdet i Irak blev sat på vågeblus tidligere på året, da der var uro og angreb – og på grund af coronavirus.

Danmark har i årevis haft et træningsbidrag i Irak via den internationale koalition til bekæmpelse af Islamisk Stat.

Men sidste år meddelte Forsvaret, at man ville stoppe med træningen og sende soldaterne hjem fra basen al-Asad. I stedet overtog Danmark ledelsen af NMI.