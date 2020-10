Ansatte i Forsvaret sendte 17 klager om dagen

Gennemsnitligt blev der klaget 17 gange om dagen over ISS rengøring, forplejning eller bygningsservice, viser en aktindsigt fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Det skriver Fagbladet 3F.

Det er næsten dobbelt så mange klager, som ISS modtog året før i 2018, da selskabet 1. februar overtog al servicedrift i Danmarkshistoriens største kontrakt om såkaldt ”Facility Management”.

Antallet af klager bekræfter Jesper K. Hansen, der er formand for forsvarets største fagforening, Centralforeningen for Stampersonel, i, at der er noget galt:

-Man har strikket en aftale sammen, der overhovedet ikke kan holde sammen i virkeligheden. Det viser bare, at man i bestræbelserne på at spare mest muligt, har fået en aftale, der er totalt ubrugelig, siger han.

I HK Stat repræsenterer formand for Forsvarets Landsklub, Tina Pihl Tingberg, 1600 HK-ansatte.

-Jeg synes, det er grotesk, at der er så voldsom en stigning, men det kommer ikke bare på mig, siger hun.

Hun påpeger, at deroveni kan være tale om et mørketal af klager, der ikke når frem, fordi klageprocessen er besværlig for flere ansatte i forsvaret.

Klager skal nemlig sendes gennem internettet – og på grund af det høje sikkerhedsniveau i forsvaret er det ikke alle medarbejdere, der har adgang til en computer med internetadgang.

Fagbladet 3F ville gerne have spurgt Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) om, hvorvidt man opfatter de 6.289 klager i 2019 som et acceptabelt niveau.

Det svarer FES dog ikke på, men skriver i stedet i en udtalelse til Fagbladet 3F:

– Vi er selvfølgelig altid kede af, når nogen oplever en dårlig service, skriver FES i mailen.

– Det er dog vigtigt at se antallet af klager i forhold til det samlede antal ydelser, vi sammen med ISS leverer. En ydelse kan eksempelvis være forplejning til et møde, græsslåning eller en viceværtopgave. Samlet set drejer det sig om flere hundrede tusinde ydelser om året, skriver FES videre.