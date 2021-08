Aftale på plads: afghanske tolke og lokalt ansatte evakueres til Danmark

Mindst 45 lokalt afghanske ansatte bliver tilbudt evakuering til Danmark og får midlertidig ophold i to år i ny bred politisk aftale.

Det oplyser udenrigsminister Jeppe Kofod (S) onsdag aften.

Aftalen gælder nuværende ansatte på den danske ambassade samt tidligere ansatte to år tilbage.

Den nærmeste familie til de ansatte bliver ligeledes tilbudt evakuering. Det gælder som udgangspunkt ægtefælle eller samlever samt ugifte børn under 18 år.

Evakueringen vil påbegyndes snarest og gennemføres gradvist, lyder det i aftalen.

– Jeg er glad for, at et meget bredt flertal af partier står bag aftenens aftale. Aftalen leverer på regeringens ønske om at lave en hurtig, holdbar og ordentlig løsning for de lokalansatte afghanere i Danmarks tjeneste, siger Jeppe Kofod i en pressemeddelelse.

– De lokalansatte på vores ambassade står i en helt særlig situation, og der er derfor enighed blandt partierne om, at der er brug for en særlov, og at selve evakueringen vil kunne foregå allerede før særlovens vedtagelse.

Regeringen vil fremsætte et lovforslag om særligt og midlertidigt opholdstilladelse til afghanerne ved Folketingets åbning i oktober.

Der er ikke mulighed for forlængelse efter de to år i den midlertidige opholdstilladelse. Man vil dog kunne ansøge om opholdstilladelse efter udlændingeloven.

Der tilbydes evakuering til afghanerne, der har hjulpet Danmark i Afghanistan, fordi “sikkerhedssituationen i Afghanistan er alvorlig”.

Taliban vinder frem, og udviklingen går hurtigere, end mange havde frygtet. Vi har et fælles ansvar for at hjælpe de afghanere, som nu er truede på grund af deres tilknytning og bidrag til Danmarks engagement i Afghanistan, lyder det i aftalen, hedder det i aftalen.

Bag aftalen står Socialdemokratiet, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Kristendemokraterne og Alternativet.

