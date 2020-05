Sag om embedsmisbrug udløser fængsel til tidligere hærchef Hans-Christian Mathiesen

Den hjemsendte hærchef Hans-Christian Mathiesen er tirsdag blevet idømt ubetinget fængsel i 60 dage.

Det oplyser retsformand Hanne Fanø, Retten i Viborg, efter at dommeren og de to domsmænd har voteret tre timer.

Den tidligere hærchef er fundet skyldig i embedsmisbrug, pligtforsømmelse og videregivelse af fortrolige oplysninger.

Han har på stedet anket dommen til landsretten. Han vil frifindes, lyder det fra forsvarsadvokat Torben Koch.

Den 55-årige generalmajor var tiltalt for at have misbrugt sin stilling til at fremme sin kæreste – nu hustrus – karriere i Forsvaret.

Han var også tiltalt for pligtforsømmelse ved at have givet kvinden adgang til sin tjenstlige indbakke i Forsvarets interne e-mailsystem.

Den usædvanlige sag tog sin begyndelse i efteråret 2018.

Hans-Christian Mathiesen blev 24. oktober 2018 fritaget for tjeneste og hjemsendt på baggrund af artikler i forsvarsmediet Olfi.dk.

Mediet skrev om, at hærchefens kæreste angiveligt var rykket frem i køen til en meget eftertragtet lederuddannelse.

Det var sket, selv om hun – modsat de øvrige ansøgere – ikke havde været udsendt til internationale operationer.

Forsvarsministeriets Auditørkorps gik ind i sagen, og det endte med, at der blev rejst tiltale mod hærchefen for fem forhold.

Hærchefen har afvist alle anklager. Han blandede sig ikke i den endelige udvælgelse af kandidater til uddannelsen, har han forklaret.

14 vidner er blevet afhørt under retssagen, heriblandt forsvarschef Bjørn Bisserup.

Den øverste chef for Forsvaret lagde i retten afstand til den detroniserede hærchef og sagde i retten, at han følte sig ført bag lyset af Mathiesen.

Han blev både “vred og ked af det”, da det gik op for ham, at Mathiesen havde bedt en ledende medarbejder om at ”sætte strøm til” en afklaring om kærestens forfremmelse.

Sagens anklager, auditør Claus Risbjerg, hæfter sig ved, at Hans-Christian Mathiesen er blevet fundet skyldig i fire ud af fem anklagepunkter.

– Han er blevet dømt for at favorisere sin hustru, og det er karakteriseret som misbrug af stilling.

– Jeg synes, at retten har sendt et klart signal med den her dom, siger Claus Risbjerg.

Han håber, at dommen vil få den konsekvens, at ansatte i Forsvaret fremover vil gå direkte til Forsvarsministeriets Auditørkorps med kritik, fordi de nu har set, at det bliver taget alvorligt.

Der var ikke nogen reaktion at spore hos den hjemsendte hærchef, der var til stede ved domsafsigelsen sammen med sin hustru.

Hans forsvarsadvokat, Torben Koch, sagde efterfølgende, at han er “stærkt utilfreds” med byrettens dom.

– Jeg forstår simpelthen ikke dommen og juraen i den, sagde han.

– Jeg synes, det siger noget om, at domsmandsretten nærmest har taget udgangspunkt i, at min klient er kriminel, lød det fra advokaten.

Det eneste punkt, hvor hærchefen blev frifundet, var i forholdet om at tale usandt over for forsvarschef Bjørn Bisserup.

Her har retten fundet, at det ikke var tilstrækkeligt belyst, til at der kunne ske domfældelse.

Dommerne var enige om skyldspørgsmålet. En dommer ville idømme tre måneders fængsel. Men flertallet bestemmer.

