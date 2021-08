Sidste danske evakueringsfly er landet i Islamabad

Danmarks sidste evakueringsfly fra Afghanistan er onsdag landet i Islamabad. Det oplyser Forsvarsministeriet.

– Den danske evakueringsindsats er nu afsluttet. Vi kan ikke længere flyve fly ind og ud, og derfor slutter den her ti dage lange evakuering med danske Hercules-fly, siger forsvarsminister Trine Bramsen (S).

Det sker på foranledning af Forsvaret, fortæller hun.

– Det er ikke længere forsvarligt at flyve ind og ud af Kabuls lufthavn, siger hun.

Der er 90 evakuerede om bord på flyet, de sidste danske ansatte, soldater og diplomater fra Kabul, oplyser ministeren.

Tirsdag og onsdag skrev Udenrigsministeriet til de tilmeldte på danskerlisten for Afghanistan, at det sidste planlagte evakueringsfly ville lette fra Afghanistan onsdag den 25. august.

Udenrigsministeriet kan onsdag aften endnu ikke oplyse, hvor mange fra danskerlisten, der stadig opholder sig i Afghanistan.

Den 15. august tog Taliban kontrollen over Afghanistans hovedstad, Kabul. Derefter begyndte en række vestlige nationer at evakuere borgere fra landet. Blandt andet har Danmark evakueret tolke, der har hjulpet det danske militær i Afghanistan.

Regeringen har flere gange fået kritik for at handle for langsomt i forbindelse med at få evakueret personer med relation til Danmark ud af Afghanistan.

– Det, jeg kan konstatere er, at Danmark var et af de første lande på jorden i Kabul, siger forsvarsministeren.

De vestlige nationer, der har haft soldater i Afghanistan i 20 år, har sat 31. august som deadline for, hvornår de skal være ude af landet.

Fremadrettet kan afghanske tolke fortsat søge om hjælp fra Danmark, hvorefter Forsvarsministeret vil vurdere, om de hører ind under tolkeaftalen, og hvilke muligheder der er.

– Så bliver de eventuelle personer overført til Udenrigsministeriet, siger ministeren.

/ritzau/