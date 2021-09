S-ordfører: En uværdig klapjagt på Trine Bramsen

En uværdig klapjagt.

Jeppe Bruus, politisk ordfører for Socialdemokratiet, giver ikke meget for De Konservatives melding om, at Trine Bramsen (S) ikke egner sig som forsvarsminister.

– Jeg synes sådan set, at de skulle holde inde. De er ude i en klapjagt, der er uværdig. Jeg oplever desværre, at De Konservative har meget travlt under den her evakuering med at skyde løs, siger Jeppe Bruus.

Udenrigsordfører Marcus Knuth og forsvarsordfører Niels Flemming Hansen fra De Konservative har onsdag aften i en kommentar i Berlingske rettet skarp kritik af forsvarsministeren.

De efterspørger i kommentaren, hvorfor regeringens støttepartier “stadig holder hånden under Trine Bramsen som forsvarsminister”.

– Vi har i hvert fald fået nok. Danmark fortjener en forsvarsminister, som vi kan stole på, og som står ved sit ansvar.

– Det kan man desværre ikke sige om Trine Bramsen, afslutter ordførerne.

Kritikken går blandt andet på, at forsvarsministeren “tager til vælgermøde på Ærø for at tale om sæler den dag, hvor Kabul falder til Taliban”.

– Det er i småtingsafdelingen i forhold til at rasle med sablen omkring ministerafgang. Jeg synes, de falder i niveau her, og tiden er til lige at indstille klapjagten.

– Jeg har også hørt flere politikere sige, at de faktisk har oplevet en utrolig god betjening i Udenrigspolitisk Nævn. Derfor synes jeg, at det er alt for let købt at skrive den her slags ting.

– De prøver at gribe efter, hvad de kan, for at se om de kan skabe opbakning til at vælte en minister. Det synes jeg ikke er rimeligt, og det er uholdbart, at de prøver at samle til bunke. Det synes jeg, de skulle holde inde med, siger Jeppe Bruus.

Han pointerer, at “der har været en evakuering i gang under ekstrem vanskelige vilkår, som faktisk er gået godt”.

Jeppe Bruus henviser i stedet til en kommende evaluering af hele situationen omkring evakueringerne fra Kabul.

– Det er klart, at der skal være en evaluering af det. Det er sat i gang, og der kommer også en parlamentarisk proces omkring det.

/ritzau/