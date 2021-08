Regeringen vil evaluere dansk evakuering fra Afghanistan

Regeringen igangsætter en grundig evaluering af evakueringsindsatsen i Afghanistan. Det oplyser Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

Evalueringen ventes afsluttet om tre til fire måneder.

Baggrunden for evalueringen er, at regeringen mener, at forløbet kalder på grundig refleksion, og at man sikrer, at myndighederne fremover er bedst muligt rustet til lignende opgaver.

Evalueringen vil blandt andet fokusere på optakten til og forløbet af evakueringsindsatsen, og om danske myndigheder og internationale samarbejdspartnere var godt nok forberedt på situationen.

– Det er vigtigt, at vi ser på, hvad det er for en situation, vi har stået i med Kabuls uforudsete kollaps og kaos.

– Vi skal grundigt evaluere vores evakueringsindsats. Vi vil gøre det efter samme model, som man gjorde efter terrorangrebene i København i 2015, så vi får en saglig gennemgang af forløbet, siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S).

Evalueringen skal bestå af en samlet, tværgående kortlægning og evaluering af myndighedernes arbejde.

Der skal etableres en tværministeriel gruppe til at forestå evalueringen bestående af Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet, Udlændinge- og Integrationsministeriet, Justitsministeriet og relevante underliggende myndigheder.

Regeringen har fået kritik fra flere sider for, at det gik for langsomt med at iværksætte en plan for evakuering af ansatte, der har arbejdet for Danmark i Afghanistan.

Jeppe Kofod mener, at det kom bag på alle, at det gik så hurtigt.

– Kabuls uforudsete kaos og kollaps tog verdenssamfundet på sengen.

– De dygtige folk, vi har i Udenrigsministeriet, Forsvaret, politiet, beredskabet og andre myndigheder har løst opgaven på formidabel vis og hurtigere end andre lande.

– Derfor var vi i stand til – ud over at hjælpe vores egne ud – også at hjælpe vores nabolande med at få deres statsborgere og lokalt ansatte ud af Afghanistan, siger Jeppe Kofod.

9. august vurderede Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), at det var “mindre sandsynligt”, at Kabul ville falde i 2021.

Seks dage efter, 15. august, havde Taliban taget kontrollen over Afghanistans Hovedstad, Kabul.