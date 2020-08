Ratko Mladic har ti minutter til at ændre dom på livstid

Et FN-tribunal i Haag indledte tirsdag den sidste fase af en appelsag om folkedrab mod den tidligere bosnisk-serbiske hærfører Ratko Mladic.

Sagen blev tirsdag indledt med et indlæg fra forsvarsadvokaterne for Mladic.

Onsdag får Mladic selv mulighed for at fremføre sine argumenter. Han er tildelt en taletid på ti minutter i forsøget på at få ændret dommen for sin andel i den blodige borgerkrig.

I 2017 blev Mladic ved en FN-domstol fundet skyldig i krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden og folkedrab. Han blev idømt livsvarigt fængsel.

Han er også kendt under tilnavnet “Slagteren fra Bosnien” for sin rolle i massakren i den bosniske by Srebrenica i 1995 og for den 40 måneder lange belejring af Sarajevo, som løbende blev udsat for massive granatbombardementer og beskydninger.

I Srebrenica blev flere end 8000 muslimske mænd og drenge dræbt af bosnisk-serbiske soldater under ledelse af den nu 77-årige Mladic.

Både forsvaret og anklagerne appellerede afgørelsen i 2017, hvor retssagen fandt sted i FN’s Krigsforbryderdomstol for Det Tidligere Jugoslavien (ICTY).

Mladics forsvarere appellerede for en frikendelse, mens anklagere også ønskede ham dømt for folkedrab i seks andre byer eller områder.

Appelsagen skulle have fundet sted i marts, men blev udskudt på grund af svigtende helbred hos den tiltalte.

Appelretssagen føres i organet The International Residual Mechanism for Criminal Tribunal (IRMCT), efter at ICTY blev nedlagt i 2017.

Appelsagen blev senere udsat igen på grund af coronaviruspandemien.

Folkedrabet i Srebrenica anses for at være den værste krigsforbrydelse i Europa i efterkrigstiden.

Mladic havde holdt sig skjult i Serbien i 16 år, da han blev anholdt i 2011. Hans endelige dom afsiges i 2021.

Omkring 100.000 mennesker blev dræbt under krigen i Bosnien. 2,2 millioner blev fordrevet og jaget på flugt. Krigen fra 1992 til 1995 fandt sted i forbindelse med Jugoslaviens opløsning.

