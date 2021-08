Øjenvidner: Mindst fem dræbt i Kabuls lufthavn

Mindst fem mennesker er blevet dræbt i lufthavnen i Afghanistans hovedstad, Kabul. Det skete, da hundredvis af mennesker med magt forsøgte at sikre sig plads i fly for at komme ud af landet, siger øjenvidner til Reuters.

Et øjenvidne siger, at han så fem omkomne blive kørt væk.

Et andet vidne i lufthavnen siger, at det er uklart, hvorvidt ofrene blev dræbt af skud, eller om de blev mast til døde under et panikløb.

Ingen myndigheder har indtil videre kommenteret øjenvidne-beretningerne fra lufthavnen.

Amerikanske soldater i lufthavnen affyrede tidligere mandag skud op i luften, og dramatiske fotos og videooptagelser på sociale medier viste kaotiske scener. En stor menneskemængde løb ud på startbanerne i håb om at komme på et fly, som var på vej ud af landet efter Talibans magtovertagelse i weekenden.

Hundredvis af mennesker stod og fulgte nogle få, der med held nåede op ad trapperne på fly, der skulle til at lette. Nogle hang i deres hænder på ydersiden af flytrapperne.

Panikslagne familier, der håbede at kunne flygte, var mødt op i lufthavnen med overfyldte kufferter og skræmte børn. På et tidspunkt blev der affyret varselsskud af amerikanske soldater i et forsøg på at få skabe mere ro i lufthavnen.

– Det var meget skræmmende. der blev affyret mange skud op i luften, siger et vidne.

– Vi er bange for at være i Kabul og forsøger at komme væk, sagde en 25-årig mand, som kun ønskede at få nævnt sit fornavn, Ahmed.

Mange var taget ud til lufthavnen på baggrund af rygter eller “falske nyheder” spredt via sociale medier.

– Jeg læste på Facebook, at Canada giver asyl til flygtninge fra Afghanistan, tilføjede manden og sagde, at han var i livsfare, fordi han havde gjort tjeneste i hæren.

Very ugly scene at #Kabul International Airport, gunfire as people try to apparently break toward military part of the Airport. #Afghanistan pic.twitter.com/flavokqAhr — Aldin 🇧🇦 (@aldin_ww) August 16, 2021

/ritzau/Reuters