Minister afviser syg kultur i Forsvaret trods møgsager

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) er onsdag i samråd om en række udtalelser, hun er kommet med om Forsvaret, siden hun trådte til som minister for lidt over et år siden.

En stribe dårlige sager om magtmisbrug og svindel har domineret hendes tid som minister.

– Vi har i de seneste år set flere dårlige sager om svindel og magtmisbrug i Forsvaret. Det efterlader Forsvaret med store skår i tilliden og har betydning for Forsvarets omdømme.

– Jeg mener ikke, det er rimeligt at sige, at der er et problem med kulturen i Forsvaret. Jeg betragter ikke Forsvaret som gennemsyret af råddenskab. Jeg har stor tillid til Forsvaret og Forsvarets ledelse, siger Trine Bramsen.

Samrådet er indkaldt af blandt andre Dansk Folkepartis næstformand, Søren Espersen, Venstres Karsten Lauritzen og De Konservatives Naser Khader.

“Hvis jeg fyrer forsvarschefen, så har vi de næste chefer. Bliver det bedre af det? Det tvivler jeg sådan set på.” – Trine Bramsen, DR’s nyhedspodcast Genstart

Det skete efter en stribe udtalelser, hvor de føler, at Trine Bramsen har insinueret mistillid til mere eller mindre hele Forsvarets ledelse.

I forbindelse med en række sager om eksempelvis svindel og nepotisme i Forsvaret har forsvarsministeren sagt, at der skal sættes fokus på “svindel” og “råddenskab”.

Og i DR’s nyhedspodcast Genstart (direkte link) sagde hun, at hvis hun fyrede forsvarschefen: “Så har vi de næste chefer. Bliver det bedre af det? Det tvivler jeg sådan set på.”

– Hendes meldinger har længe været meget markante i forhold til officerskorpset i Forsvaret. Så vi vil høre hende, om hun egentlig har tillid til sit eget system?

– Vi vil gerne have, at officerskorpset får en form for oprejsning. For de går rundt og føler sig meget dårligt behandlet af deres minister lige nu, sagde Søren Espersen forud for samrådet.

Forsvarsministeren har i gentagne interview understreget, at hun mener, at der er tusinder af dygtige medarbejdere i Forsvaret, og at hun ikke mener, at der er en rådden kultur generelt.

Under samrådet understreger ministeren da også, at hun mener, at flere af citaterne, der bliver trukket frem, er taget ud af kontekst.

