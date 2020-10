Laserlys generede pilot på redningshelikopter

Tre gange blev en pilot på en redningshelikopter generet af et grønt laserlys onsdag aften nær hospitalet i Skejby. Med hjælp fra piloten kunne en politipatrulje køre frem og anholde en 45-årig mand, oplyser Østjyllands Politi.

Ved anholdelsen havde manden i lommen en laserpen, der lyste grønt.

Manden har forklaret politiet, at han havde siddet og leget med laserpennen. Han var ikke klar over, at lysstrålen rettede sig mod helikopteren, har han sagt.

Imidlertid har politiet besluttet at sigte ham for i de tre tilfælde at have bragt andres liv og førlighed i fare, oplyser politiet i den officielle døgnrapport torsdag.

Første tilfælde skete omkring kvart i ni, da helikopteren var ved at forlade Aarhus Universitetshospital.

Da samme pilot kom tilbage cirka halvanden time senere, var den gal igen. Atter blev der kastet grønt lys mod helikopteren, og det skete også, da maskinen lettede nogle minutter senere.

Lyset stammede fra en bil på en parkeringsplads på Palle Juul Jensens Boulevard. Bilen kørte væk fra stedet.

Men fra luften kunne piloten dirigere politifolk på jorden, så de kunne standse bilisten i krydset Paludan Müllers Vej og Herredsvej.

