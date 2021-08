Krænkelser udløser betinget fængsel og bøde til ansat i Forsvaret

En 46-årig ansat ved Flyvestation Karup er ved Retten i Viborg fundet skyldig i at have krænket to kvindelige kolleger.

Han er idømt 10 dages betinget fængsel og en bøde på 2500 kroner.

Det er Forsvarsministeriets Auditørkorps, der har ført sagen.

Manden er fundet skyldig i at have stukket hånden ind gennem et vindue i en hangar ved flyvestationen, taget fat i en kvindes brystvorte, klemt den og trukket i den.

Episoden fandt sted i oktober 2019.

Efterfølgende stod en anden kvinde frem og berettede om krænkende udtalelser fra manden gennem flere år.

– Når jeg kom i mit civile tøj, kunne han finde på at sige: Ej mand, den der røv og de der bryster ser bare helt vild godt ud.

– Han blev ved, selv om jeg sagde: “Hold nu kæft” og “Det gider jeg ikke høre på”. Jeg sagde mange gange, han skulle lade være, fortalte kvinden i retten.

Manden nægtede sig skyldig i alle anklager.

Han forklarede under et tidligere retsmøde, at han ganske rigtigt havde rakt en arm ind gennem et vindue og ramt kvindens bryst.

Men det var utilsigtet og et uheld, forklarede han.

Hans forsvarsadvokat, Lars Thousig, er også uenig i, at hans klients udtalelser til en anden kvindelig kollega kan betegnes som krænkende.

– I nogle kredse vil man sikkert sige, det er komplimenter, sagde advokaten under sine afsluttende bemærkninger i retten.

Sagens retsformand var dog ikke i tvivl.

– Vi har lagt vægt på, at der er tale om blufærdighedskrænkelser på en arbejdsplads i en arbejdssituation.

– Udtalelserne er i strid med almindelig omgang med kvindelige kolleger på en arbejdsplads og er af krænkende karakter, sagde dommer Nadine Mogensen.

Den tiltalte er således dømt skyldig efter straffelovens paragraf om blufærdighedskrænkelse og pligtforsømmelse efter den militære straffelov.

Militær anklager Christina Barnow er tilfreds med dommen og ser den som udtryk for, at der bliver slået ned på kønskrænkende adfærd.

– Man har nul tolerance over for krænkende adfærd i Forsvaret, og det er noget, man er meget opmærksom på. Derfor bliver sagerne også hurtigt meldt til auditørkorpset, siger hun.

Forsvaret gennemførte i 2020 en spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte og værnepligtige.

Den viste blandt andet, at 11,6 procent af kvinderne i Forsvaret inden for de seneste 12 måneder havde oplevet en kønskrænkende kultur.

Det drejer sig primært om sprog og bemærkninger.

Den dømte i sagen fra Flyvestation Karup har udbedt sig betænkningstid i forhold til, om han vil anke dommen til landsretten.

