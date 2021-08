Hovedparten af danske soldaters afghanske tolke er evakueret

Størstedelen af de personer, der er omfattet af den politiske aftale om at evakuere afghanske tolke, som har samarbejdet med danske soldater i Afghanistan, er evakueret og landet i Danmark.

Det oplyser forsvarsminister Trine Bramsen (S) fredag.

– Hovedparten af tolkene er landet i Københavns Lufthavn. Det er cirka 30 personer, som er vurderet at have tolket for danske soldater, siger hun.

– Siden weekenden er der kommet mere end 250 ansøgninger gennem tolkeaftalen. Men det er de 30, der på nuværende tidspunkt vurderes at have samarbejdet med danske soldater.

De resterendes sager er blevet vurderet til ikke at høre til i tolkeordningen, men det er ikke ensbetydende med, at de ikke bliver evakueret af Danmark eller andre lande.

Ud over tolkene evakueres også andre fra Afghanistan til Danmark – eksempelvis personer, der har arbejdet på den danske ambassade.

De er ikke omfattet af tolkenes ordning. Derfor betyder opgaven med tolkene ikke, at evakueringen er tæt på sin ende.

