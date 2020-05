Hjemsendt hærchefs kæreste havde adgang til fortrolige e-mails

Den tidligere hærchef Hans-Christian Mathiesen gav sin kæreste – nuværende hustru – adgang til sin tjenstlige indbakke i Forsvarets interne mailsystem.

Det er et af fem anklagepunkter, der i Retten i Viborg rettes mod hærchefen, der blev sendt hjem med løn for halvandet år siden.

Den tidligere chef for landestyrkerne har afvist, at han skulle have givet kvinden adgang.

Hvis det er sket, må det være sket ved en fejl, har han forklaret i retten.

Men det er usandsynligt, at adgangen kan være sket ved en fejl, påpeger en afdelingsleder inden for forsvarets it-systemer i retten.

– Det virker usandsynligt, at man kan gøre det ved et tilfælde, fordi det kræver, at man skal fremsøge et stabsnummer (på den pågældende, der skal have adgang, red.), siger afdelingslederen, Britta Vissing.

– Det må have været en aktiv handling, lyder det.

Hærchefen sendte en e-mail til kæresten, hvor han skrev, at han ville give hende adgang til hans kalender.

– Hej sødeste, så skulle den være i kassen. Jeg har også andetsteds givet dig tilladelse som redaktør. Sig til, hvis det ikke virker, skrev han i e-mailen.

– Det virker, skrev kæresten tilbage – og efterfulgte med blinkesmiley.

Spørgsmålet er, om det omtalte “andetsteds” er adgangen til e-mails.

Forsvarsministeriets Auditørkorps har undersøgt sagen og mener, at kvindens adgang til e-mailkontoen er det et udtryk for pligtforsømmelse af særlig grov karakter.

Ud over adgang til mailbakken er hærchefen også tiltalt for at have udøvet embedsmisbrug ved at fremme kvindens adgang til en særlig eftertragtet lederuddannelse.

Hans-Christian Mathiesen nægter sig skyldig i alle anklager.

/ritzau/